Kiedy do Polski na całego zawita wiosna? Według serwisu TwojaPogoda.pl, do pierwszego uderzenia ciepła dojdzie na początku marca, o czym mówią prognozy długoterminowe. Choć do wyraźnego podniesienia się temperatury dojdzie pod koniec lutego, to kulminacja tego zjawiska ma przypaść na 7-9 marca. W tym czasie, ale tylko na południu i zachodzie kraju, termometry mają pokazać do maksymalnie 23 kresek w cieniu. Mimo tak wysokich temperatur lokalnie mogą się pojawić opady deszczu, a nawet pierwsze wiosenne burze. Nagły atak wiosny nie dotyczy tylko i wyłącznie ww. regionów Polski, bo w tym czasie kilkanaście i więcej stopni ciepła ma się również pojawić w:

Lubelskiem,

Świętokrzyskiem,

Łódzkiem

i Mazowieckiem.

Niższe temperatury, poniżej 10 kresek, prognozowane są dla północnej części kraju. TwojaPogoda.pl przypomina ponadto, że rekord temperatury dla 7 marca, który padł w Małopolsce, wynosi 23 stopnie w ceniu.

Do końca lutego powinna utrzymać się średnia dobowa temperatura powyżej normy termicznej dla lutego. Luty na ten moment jest o ponad 2°C powyżej normy termicznej. Przed nami ochłodzenie w weekend oraz zimne noce w przyszłym tygodniu#IMGW #luty #zima #winter pic.twitter.com/DXVUg31BMM— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 24, 2023

