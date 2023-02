Deszcz, śnieg i burze! Wrócą wichury, a to nie wszystko. Fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 25.02.2023]

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia oraz częściowo Wyspy Brytyjskie są pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu płytkiego niżu znad Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się front okluzji, a za nim, do Pomorza Zachodniego dotrze kolejny front atmosferyczny i będzie wędrował w głąb kraju.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 25 lutego 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę (25 lutego 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie kraju. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol.

- Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i wschodzie początkowo także deszczu. Na południu kraju możliwe lokalne burze. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm - przekazuje IMGW.

Temperatura 25.02.2023

W sobotę najcieplej będzie w województwie podkarpackim. W nocy z kolei czeka nas mróz!

- Temperatura maksymalna od 0°C na Pomorzu do 7°C na Podkarpaciu - czytamy na stronie IMGW.

Synoptycy przestrzegają przed silnym wiatrem.

- Wiatr umiarkowany, nad morzem i na zachodzie kraju okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich, od północy skręcający na kierunki północne. Nad morzem porywy do 70 km/h, w głębi kraju do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje śnieżne - podaje IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (25.02.2023/26.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (25.02.2023/26.02.2023)zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu woj. małopolskiego prognozowana suma opadów do 15 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm, w Karpatach o 10 cm do 15 cm. Temperatura minimalna od -3°C do 0°C, w dolinach górskich od -6°C do -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 60 km/h, na Śląsku w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Upamiętnili słynną ławeczkę patriotyczną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak odzyskać w życiu harmonię? Poznaj zasadę "4 części oddechu"!

Posłuchaj porad Krystyny Mirek i dowiedz się, jak ją stosować!