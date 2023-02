Powrót zimy. Prognoza pogody na ostatni weekend lutego

Atak zimy w Polsce. Prognoza pogody na ostatni weekend lutego. Po trwającym kilka dni przedwczesnym i niespodziewanym uderzeniu wiosny, dodatnich temperaturach niemal w całej Polsce oraz przyjemnie grzejącym słońcu, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Siarczystych mrozów co prawda nie będzie, ale prognozy meteorologów na weekend i tak nie napawają optymizmem. W nadchodzących dniach w całej Polsce spadną ulewne deszcze i deszcze ze śniegiem, zaś w górach i północno-wschodnich regionach kraju obficie sypnie śniegiem. W sobotę (25 lutego) "mieszanka przelotnych opadów, od deszczu miejscami na południu po deszcz ze śniegiem i śnieg na przeważającym obszarze" - informuje IMGW. W niedzielę nadal będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu.

W wielu miejscach Polski, w sobotę, mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami deszczu. Termometry wskazywać będą od –3 st. C w nocy do nawet 3 st. C powyżej zera w dzień, ale z powodu spodziewanych silnych podmuchów wiatru od strony Bałtyku temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa i niezachęcająca do spacerów.

Słońce nieśmiało wyjrzy zza chmur dopiero od poniedziałku i słupki rtęci podskoczą nieco w górę, ale pod koniec przyszłego tygodnia znów należy spodziewać się powrotu zimy. Jak widać, stare ludowe przysłowia nie kłamią: "idzie luty, podkuj buty" i "w marcu, jak w garncu".

Nagły atak zimy w Warszawie. Zasypane ulice stolicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.