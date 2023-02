Radykalna zmiana pogody! W weekend będziemy przecierać oczy i szyby samochodów

Pogoda na weekend, 24-26 lutego. Nagły atak zimy. Kiedy spadnie śnieg?

Jeśli ktoś planował wyjazd na weekend, 24-26 lutego, musi brać pod uwagę to, że meteorolodzy zapowiadają nagły, choć jednocześnie krótkotrwały powrót zimy. Czego można się spodziewać? Jak informuje TwojaPogoda.pl, pierwsze zmiany w pogodzie nadejdą już w nocy z czwartku na piątek, 24 lutego, gdy możemy oczekiwać kilku fal opadów, z naciskiem na deszcz, ale i to zmieni się w piątek na zachodzie i północy Polski, gdzie pojawią się deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W nocy z piątku na sobotę, 25 lutego, ma być jeszcze gorzej, bo śnieg zdominuje już opady w całym kraju. Taka pogoda utrzyma się zresztą przez całą sobotę, choć opady śniegu będą miały charakter przelotny.

- Spadnie przeważnie od 1 do 3 centymetrów śniegu, jednak miejscami na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie oraz wyżej położonych obszarach spadnie do 5-7 centymetrów, a w górach do 10 centymetrów - czytamy na TwojaPogoda.pl.

IMGW zapowiada mróz

Już minionej nocy prawie we wszytskich regionach Polski pojawił się mróz, który jest zapowiadany również na noc z soboty na niedzielę, 26 lutego, co potwierdzają prognozy IMGW na weekend. Zgodnie z nimi temperatura minimalna wyniesie od –7°C do 3°C, a maksymalna od –3°C do 7°C. Do tego dojdą również porywiste wiatry wiejące z północy, które choć nie będą tak silne jak ostatnio, na Wybrzeżu mogą osiągnąć do 65 km/h.

