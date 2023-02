Wiosna zawita do Polski, ale wydarzy się jeszcze to! Wichury do 150 km/h i śnieg to nie wszystko [Prognoza IMGW na 20.02.2023]

Śnieg, mróz i wiatr. Zima wraca w weekend, 24-26 lutego

To już przesądzone - w weekend, 24-26 lutego, Polskę znowu zaatakuje zima. Śnieg, mróz i wiatr to wszystko, czego można się spodziewać. Do czwartku, 23 lutego, włącznie, w naszym kraju aura będzie zdecydowanie bardziej wiosenna. Jak informuje TwojaPogoda.pl, na zachodzie i na południu Polski może być nawet 10-15 kresek na termometrach, choć we wtorek, 21 lutego, cały kraj będzie się jeszcze zmagał z silnymi podmuchami wiatru. Do załamania pogody i kolejnego ataku zimy dojdzie natomiast w sobotę, 25 lutego. Niż znad Rosji i wyż znad Wysp Brytyjskich przyniosą zimne powietrze, choć mrozu można się spodziewać tylko w godzinach nocnych i o poranku. Śnieg spadnie na ponad połowie obszaru Polski, choć pokrywa śnieżna będzie znacznie mniejsza niż wcześniej:

w większości miejsce wyniesie 2-3 cm;

lokalnie może osiągnąć 5 cm;

10-20 cm jest spodziewanych na pogórzu i w górach.

W niedzielę, 26 lutego, śnieg dotrze z kolei do pozostałych regionów Polski, ale opady będą miały charakter przelotny, a pokrywa również nie będzie zbyt duża. Co ciekawe, kolejnego ataku zimy można się jeszcze spodziewać na początku marca.

21.02.2023 10:00 #IMGWlive 🌧️Dziś po południu w #Warszawa podczas spotkania z Prezydentem USA będzie pochmurnie. Możliwe słabe przelotne opady deszczu.🌡️Temperatura maksymalna około 8°C.💨Wiatr umiarkowany, w porywach do 50 km/h, stopniowo słabnący, północno-zachodni.#IMGW pic.twitter.com/Mv56bGEyPu— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 21, 2023

