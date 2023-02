Wichury nawet do 140 km/h i jeszcze to! Synoptycy biją na alarm [Prognoza IMGW na 18.02.2023]

Wiosna zawita do Polski, ale wydarzy się jeszcze to! Wichury do 150 km/h i śnieg to nie wszystko [Prognoza IMGW na 20.02.2023]

IMGW poinformował, że we wtorek (21 lutego 2023 r.) Europa Zachodnia i Północna będzie w zasięgu wyżu z centrami w rejonie Alp i nad Skandynawią. Centralna i wschodnia część kontynentu będą pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji. Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu. Związana z nim niżem zatoka z chłodnym frontem atmosferycznym będzie znajdzie się na południu kraju. Z północy będzie napływać chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego. Co to oznacza w kontekście pogody na wtorek? Niestety niewiele dobrego. Analiza najbliższych godzin to przede wszystkim ostrzeżenie przed niebezpiecznymi zjawiskami meteo.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 21 lutego?

Synoptycy IMGW przewidują, że we wtorek ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnym deszczem, na wschodzie także przelotny deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg.

- Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Tatrach. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i południowym wschodzie dość silny, północno-zachodni. Porywy wiatru od 55 km/h na północnym-zachodzie, 65 km/h w centrum i nad morzem, do 70 km/h na wschodzie, w Sudetach początkowo do 130 km/h, w Karpatach do 100 km/h i wysoko w Tatrach do 120 km/h, stopniowo słabnące. Wysoko w górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 21.02.2023

W temacie temperatur zmieni się bardzo niewiele. Klimat będzie przypominał ten, który był z nami na samym początku tygodnia. - Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 7°C w centrum, do 10°C, 11°C na południu - prognozuje IMGW. Na 11 stopni Celsjusza mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Zielonej Góry i Rzeszowa. Ciepło również w Poznaniu - tam do 10 stopni na plusie. Zaledwie 6 kresek nad zerem zobaczą mieszkańcy Białegostoku i Olsztyna.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 21/22 lutego 2023

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę pogoda wyraźnie się uspokoi. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy też rozpogodzenia. Na północnym wschodzie miejscami przelotny śnieg, na pozostałym obszarze gdzieniegdzie słabe opady deszczu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Na północy i miejscami w Wielkopolsce lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

- Temperatura minimalna od -5°C na północnym wschodzie, około -1°C na Kaszubach, na przeważającym obszarze od 1°C do 3°C, na zachodzie około 6°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h - czytamy w prognozie na najbliższe godziny. Doniesienia meteorologów będziemy monitorować na bieżąco.

