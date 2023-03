Atak zimy w marcu. Śnieg, mróz, więc zapomnijcie o wiośnie

Szykuje się kolejny, i to być może nie ostatni, atak zimy w Polsce. Ma ona powrócić w pierwszy weekend marca, choć już teraz odczuwamy niskie temperatury, a nocą nawet mróz. Jak informuje serwis fanipogody.pl, zgodnie z prognozami taka aura może się utrzymać w naszym kraju do połowy miesiąca, a do tego czasu wrócą do nas ponadto opady śniegu. Najgorsza pogoda jest zapowiadana od niedzieli, 5 marca, ale największy śnieg - o charakterze ciągłym, a nie tylko przelotnym - ma przyjść w drugiej dekadzie marca. Uwaga, tak będzie nie tylko w górach i na obszarach podgórskich, ale też na nizinach, gdzie lokalnie może spaść 10-20 cm białego puchu. W najbliższy weekend, 3-5 marca, śnieżyce mają zahaczyć tylko o wschodnią część Polski. O ile w sobotę, 4 marca, temperatura może się jeszcze podnieść, to w kolejnych dniach do naszego kraju mają napływać masy chłodnego powietrza, przynosząc mróz. Wszystko zależy od tego, jak często nad Wisłą pojawią się przynoszące opady śniegu niże.

