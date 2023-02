Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że w środę (1 marca 2023 r.) nad Europą dominował będzie rozległy wyż z centrum w rejonie Wysp Owczych, jedynie północny wschód kontynentu oraz basen Morza Śródziemnego znajdą się w zasięgu niżów znad północno-zachodniej Rosji oraz Sardynii z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem klina wyżu, tylko na północnym wschodzie swój wpływ zaznaczy niż znad Rosji. Pozostaniemy w arktycznej masie powietrza. Co to oznacza w kontekście pogody, która będzie z nami pierwszy dzień marca? Nie wygląda to zbyt przyjemnie.

Jaka będzie pogoda w środę, 1 marca?

Synoptycy IMGW przekazują, że w środę, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia tylko na południu. Na północy lokalnie możliwy jest słaby deszcz i mżawka, rano na Mazowszu lokalnie opady marznące i powodujące gołoledź.

- W północnej połowie kraju początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie z kierunków wschodnich a w Wielkopolsce zmienny - prognozują eksperci Instytutu. Warto obserwować lokalne komunikat meteo i w przypadku informacji o niebezpiecznych zjawiskach - zachować szczególną ostrożność.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 1.03.2023

Synoptycy IMGW podali, że pierwszego dnia marca temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie, ok. 4 do 5 stopni w centrum i 6 do 7 st. C. na zachodzie. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej powinno być w Szczecinie, Kielcach i Poznaniu - tam nawet 7 kresek na plusie. W Lublinie, Białymstoku i Olsztynie będzie najchłodniej. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 4 stopnie.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 1/2 marca 2023

IMGW podaje, że w nocy ze środy na czwartek (1/2.03.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, tylko na południu Dolnego Śląska małe. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź. W centrum i na północny miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

- Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, na krańcach wschodnich około -1°C, nad morzem około 2°C. Najsilniejszy mróz w kotlinach górskich, od -13°C do -10°C a w rejonach podgórskich od -9°C do -6°C. Wiatr słaby, zmienny, na północy i wschodzie z przewagą kierunków północnych, na Dolnym Śląsku z przewagą kierunków wschodnich - alarmują synoptycy.

