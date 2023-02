Antycyklon Hazal wkroczył do Polski. Duże zmiany w pogodzie. Nawet -15 stopni!

Z Wysp Brytyjskich do Polski. Antycyklon Hazal zmieni pogodę w kraju. Drastyczny spadek temperatury

Jak informuje portal twojapogoda.pl, "nad rejonem Wysp Brytyjskich od kilku dni panuje potężny antycyklon, który włada pogodą w całej zachodniej części Europy". Klin tego antycyklonu, który nazwany został Hazal, zaczął sięgać Polski. Potwierdzają to eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - W tym tygodniu pogodą będzie zarządzał wyż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Centrum Wyżu początkowo będzie w rejonie Szkocji, pod koniec tygodnia przemieści się na południe nad Anglię. Wyż znad Wysp Brytyjskich będzie kierował nad Europę środkową powietrze znad północnego Atlantyku, a na początku tygodnia nawet znad Oceanu Arktycznego - informuje IMGW.

Co to oznacza? Przed nami duże zmiany w pogodzie w najbliższych dniach. W całym kraju ciśnienie wzrosło gwałtownie do wartości powyżej 1030 hPa. Dobra wiadomość jest taka, że czeka nas więcej chwil ze słońcem. Będzie to przyjemna odmiana po ponurych i wilgotnych dniach lutego. Zła wiadomość to drastyczny spadek temperatury i mrozy sięgające kilkunastu stopni Celsjusza. Termometry w nocy i po poranku mogą pokazywać od -5 do -10 stopni Celsjusza. Lokalnie możliwy jest nawet mróz sięgający -15 stopni. Cieplej będzie robić się w ciągu dnia, nawet do 10 stopni powyżej zera.

Polska pozostanie pod wpływem antycyklonu Hazal przez kilka najbliższych dni. W weekend (4-5 marca) czeka nas kolejna duża zmiana w pogodzie. Wtedy to dotrze do nas układ niskiego ciśnienia, a wraz z nim deszcz, śnieg i... jeszcze chłodniejsze powietrze.

Źródło: IMGW / TwojaPogoda.pl

