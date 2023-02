To nie tak miało być - tekst legendarnej piosenki zanucą ci, którzy mają dość zimy. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazali prognozę pogody na nadchodzący tydzień (27 lutego - 5 marca). Już dziś możemy powiedzieć, że wielu będzie negatywnie zaskoczonych. Już poniedziałek zdecydowanie bardziej przypominał obecnie panującą porę roku, a nie długo wyczekiwaną wiosnę. - Początek tygodnia będzie chłodny. W dzień temperatura wzrośnie nieco powyżej 0°C, a w nocy będzie ujemna poniżej -5°C - wyjaśniają eksperci Instytutu.

Prognoza IMGW dla Polski. Nawet -12 stopni i atak zimy

Ujemne temperatury to nie wszystko. Na początku tygodnia, w wielu miejscach będą utrzymywać się niskie chmury i miejscami w nocy i rano będą mgły osadzające szadź. We wtorek i w środę trzeba być gotowym, na opady śniegu i deszczu ze śniegiem - zwłaszcza w Karpatach, na wschodzie.

- Od środy temperatura w dzień przeważnie będzie przekraczać 5°C, a w nocy nie powinna spadać poniżej –5°C. Nadal będzie sporo chmur, a od piątku w wielu miejscami będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Przez cały tydzień będzie utrzymywać się ryzyko spadku temperatury w kotlinach górskich do około –10°C - informują nas synoptycy IMGW.

Nocami, w dolinach górskich temperatury będą spadać nawet do -12 stopni. Nieprzyjemnie zapowiada się również weekend. Przydadzą się ciepłe płaszcze lub kurtki przeciwdeszczowe. Warunki atmosferyczne wyraźnie chcą, abyśmy mniej spacerowali!

- Końcówka tygodnia przyniesie pochmurną pogodę, okresami będzie padał deszcz, deszczu ze śniegiem i śnieg. W sobotę temperatura minimalna od –3°C do 0°C, nad morzem około 1°C, w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do –8°C. W niedzielę temperatura minimalna od –4°C na południu, w centrum około –1°C, do 2°C na Pomorzu, w dolinach karpackich lokalnie spadek temperatury do –10°C - alarmuje IMGW. Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam jeszcze poczekać. Prognozy będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie. Śledźcie też lokalne komunikaty meteo!

