W poniedziałek (27 lutego 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa północna oraz basen Morza Śródziemnego znalazły się w zasięgu niżów z ośrodkami nad Morzem Arktycznym, północną Rosją oraz zachodnią częścią Morza Śródziemnego i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtował rozległy wyż z centrami nad Szkocją oraz południową Skandynawią. Polska znalazła się pod wpływem tego wyżu, w napływającym z północnego wschodu chłodnym powietrzu arktycznym. A jak będzie z pogodą we wtorek? Ostatni dzień lutego przyniesie zimowe akcenty, ale nie będą one tak intensywne, jak chociażby w połowie miesiąca.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 28 lutego?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu, a pod koniec dnia odnotujemy również na północy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Kierowców będziemy ostrzegać przed trudnymi warunkami, panującymi na drogach.

- Wiatr będzie słaby, na północy zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków północnych - dodają synoptycy IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 28.02.2023

Typowo zimowe wartości - tak w skrócie można podsumować wartości, które ostatniego dnia lutego odczytamy z termometrów. Niektóre regiony są narażone nawet na delikatny mróz. - Temperatura maksymalna od -1 stopnia Celsjusza, 1°C na wschodzie, około 3°C w centrum do 4°C na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -3°C - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta - na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Poznania i Bydgoszczy. Zdecydowanie chłodniej będzie w okolicach Lublina.

Prognoza na noc z wtorku na środę. Załamanie pogody w Polsce!

Przed nami bardzo niespokojna noc. Na południu zachmurzenie będzie małe, jedynie na obszarach podgórskich w Karpatach umiarkowane i duże, w Bieszczadach możliwy słaby śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, na północy również wzrastające do dużego.

- Na północy miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a lokalnie możliwe opady mżawki marznącej powodujące gołoledź. W północnej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, również osadzające szadź - ostrzegają synoptycy IMGW.

- Temperatura minimalna na południu i w centrum od -8°C do -5°C, tylko w kotlinach górskich od -13°C do -10°C; na pozostałym obszarze od -4°C do -1°C, tylko nad morzem około 2°C. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, na południu zmienny, na pozostałym obszarze zachodni - dodają eksperci. Jeżeli musicie tej nocy wyjść z domu, to zachowajcie szczególną ostrożność! Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

