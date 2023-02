Deszcz, śnieg i burze! Wrócą wichury, a to nie wszystko. Fatalne prognozy [Prognoza IMGW na 25.02.2023]

W niedzielę (26 lutego 2023 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że od Półwyspu Apenińskiego po południowo-zachodnią Rosję pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Wyspami Brytyjskimi, zachodnią Skandynawią oraz wschodnimi krańcami kontynentu europejskiego są wyże. Polska wschodnia pozostawała w zasięgu niżu znad Litwy, natomiast zachodnia znalazła się na skraju wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północy napłynęło chłodne powietrze polarne morskie. Czy w poniedziałek należy się spodziewać dalszej aktywności zimy? Jest to wysoce prawdopodobne.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 27 lutego?

Synoptycy IMGW podają, że w poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami życie utrudniać będą przelotne opady śniegu, głównie na południu kraju. Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany i porywisty, północny i północno-wschodni.

- W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na tym niestety nie koniec złych wiadomości. Na początku tygodnia przydadzą się najcieplejsze kurtki i płaszcze.

Pogoda na jutro IMGW. Temperatura 27.02.2023

Warunki atmosferyczne przypominają nam, że wciąż mamy kalendarzową zimę. W poniedziałek będzie podobnie. O poranku trzeba się liczyć ze skrobaniem szyb samochodów. Lepiej zaplanować dodatkowe minuty na tego typu czynności.

- Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjusza, 1°C we wschodniej połowie kraju do 2°C, 5°C w zachodniej i nad morzem, najchłodniej w rejonach podgórskich, od -4°C do -2°C - prognozują synoptycy IMGW.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 27/28 lutego 2023

W nocy zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, na południowym wschodzie duże i tam miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna -6°C do -3°C, w rejonach podgórskich do -13°C, nad morzem od 0°C do 1°C. Wiatr będzie na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni, na północy przechodzący w zmienny. Wysoko w górach wiatr porywisty. Prognozy będziemy regularnie aktualizować w naszym serwisie.

