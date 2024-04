Czy burze i ulewne deszcze dadzą nam spokój? Jednoznaczna odpowiedź ekspertów [Prognoza IMGW na 17.04.2024]

To nie tak miało być - druga dekada kwietnia pełna jest opadów deszczu i po prostu brzydkiej pogody. Mieliśmy nadzieję, że prognoza na środek tygodnia będzie nieco lepsza, ale synoptycy z IMGW nie widzą znaczącej poprawy. Potwierdziła się wersja z załamaniem pogody, które obecnie odczuwamy w Polsce. W nocy z wtorku na środę (16/17 kwietnia) na zachodzie, północy i miejscami w centrum pojawią się przelotne opady deszczu, możliwy też deszcz ze śniegiem. Lokalnie przy gruncie możliwe spadki temperatur nawet do -3°C. Jeżeli będziecie musieli wyjść z domu w nocy, to koniecznie włóżcie ciepłe płaszcze. W żadnym rejonie kraju temperatura maksymalna nie przekroczy 5 stopni. Co więcej - lokalnie na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, co powinni wziąć pod uwagę przede wszystkim kierowcy. Spójrzmy teraz, co nas czeka w ciągu dnia. Czy deszcz odpuści? Niestety, niekoniecznie.

Pogoda na jutro. Prognoza IMGW na środę, 17 kwietnia 2024

W środę zachmurzenie będzie spore, słońce rzadziej będzie się przebijać. Za oknami panować będzie ponury klimat. Parasole przydadzą się we wszystkich województwach. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozwiewają wątpliwości - niepożądane zjawiska nie wezmą sobie dnia wolnego.

- Wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Możliwa też krupa śnieżna, a wysoko w górach śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-zachodni i północny - podaje IMGW w prognozie na 17 kwietnia.

Temperatury będą późnozimowe lub wiosenne. O 20 stopniach i wyższych możemy na jakiś czas zapomnieć. Chłodno będzie na północy, w tym m.in. nad morzem. Najwyższymi wartościami będą się cieszyć mieszkańcy i goście Podkarpacia. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 5 stopni Celsjusza do 7°C w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat i od 8°C do 12°C na pozostałym obszarze - podają synoptycy.

Wygląda na to, że do końca tygodnia Polaków czeka walka z ponura pogodą. Prognozy rzecz jasna będziemy aktualizować w naszym serwisie. Ku pokrzepieniu serc, proponujemy piękną galerię ze zdjęciami z przepięknym zjawiskiem wulkanicznym.