Kilkanaście godzin deszczu. Możliwe podtopienia, szalona prognoza

Do Polski zmierzają potężne ulewy, gwałtowne burze i silny wiatr. Po wysokich temperaturach i słonecznym niebie nie ma już śladu. Przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Deszczu może spaść tyle, że doprowadzi on do podtopień. Istnieje też ryzyko powodzi.

IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem

Pierwsza połowa kwietnia była czasem wysokich temperatur i umiarkowanych opadów. W najbliższych dniach pogoda diametralnie się zmieni. Prognozy na najbliższe dni są fatalne. Temperatury spadną, a z nieba lać się będzie deszcz. Kiedy już termometry wystrzelą w górę, do deszczów dojdą też burze, miejscami gwałtowne. Przed niebezpiecznymi zjawiskami ostrzega IMGW. We wtorek (16 kwietnia) alerty meteo dotyczą burz i silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

lubuskiego.

- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Punktowo możliwe również burz - czytamy w komunikacie IMGW. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy grad - dodaje IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️⛈️BURZE 1°Dziś w ciągu dnia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy grad. https://t.co/6QbbT2PXQF#IMGW #meteo #burze #uwaga pic.twitter.com/yYzpFwYb3q— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 16, 2024

Fatalne prognozy na weekend. Tutaj spadnie najwięcej deszczu

Jak czytamy w artykule na twojapogoda.pl, "najwięcej deszczu spadnie na zachodzie, południu i południowym wschodzie kraju". Do piątku (19 kwietnia) ma tam spaść od 15 do 30 mm, a w górach nawet 50-70 mm. Co więcej, koszmarne są prognozy na weekend (20-21 kwietnia). W tym czasie padać ma przez kilkanaście godzin. W sumie spadnie 30-50 mm wody, zaś na południu kraju 50-70 mm. W górach może to być nawet 100-120 mm, przy czym oprócz deszczu spadnie tam także śnieg. - W trakcie najbardziej intensywnych opadów, połączonych z burzami, kiedy w dobę spadać może nawet 50 mm deszczu - informuje portal twojapogoda.pl. Takie prognozy muszą nas uczulić na większe ryzyko podtopień i wezbrania rzek. Wzrasta też ryzyko powodzi na krańcach południowych i południowo-wschodnich.

Ulewny deszcz ma padać nie tylko w Polsce, ale w innych krajach Europy. Fala opadów dotrzeć ma nawet do Grecji. Wszystko przez napływ bardzo wilgotnego powietrza o dużym zróżnicowaniu termicznym.

Źródło: TwojaPogoda.pl

