Chłodna noc i poranek, w dzień deszcz! Paskudna prognoza na piątek

Jaka pogoda w piątek (28 lipca)? Prognoza IMGW

Im bliżej weekendu, tym potwierdzają się prognozy sprzed kilku dni, które zapowiadały kapryśną, wręcz jesienną pogodę pod koniec lipca. Upały odeszły w zapomnienie. Zamiast tego mamy deszcz i dość niską temperaturą. Jaka będzie pogoda w piątek (28 lipca)? Szczegóły poniżej.

Noc z czwartku na piątek (27/28 lipca) z umiarkowanym zachmurzeniem tylko na krańcach wschodnich, gdzie nie powinno w ogóle padać, a jeśli już, to deszczu spadnie niewiele. - Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, i tam spodziewane są ciągłe opady deszczu, którego może spaść ok. 10 mm, do 15 mm na zachodzie Polski - wskazała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska i podkreśliła, że na północnym wschodzie temperatura minimalna może nie osiągnąć 10 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są podobne wartości, a temperatura może tam spaść nawet do ok. 7 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 11 stopni do nawet 15-16 stopni Celsjusza na Opolszczyźnie.

Jak informuje IMGW, w piątek (28 lipca) północna i wschodnia część Europy pozostaną w zasięgu rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych i głównym ośrodkiem na zachód od Wysp Brytyjskich. Na południu kontynentu będzie obszar podwyższonego ciśnienia. Polska znajdzie się na skraju niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Na północy i wschodzie oddziaływał będzie pofalowany front atmosferyczny. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Piątek (28 lipca) będzie w naszym kraju dniem pochmurnym. Miejscami przelotny deszcz i burze. Suma opadów w czasie burz na Pomorzu do 20 mm. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, około 23 stopni w centrum, a najcieplej na zachodzie - do 25 stopni Celsjusza. Najniższa temperatura w obszarach podgórskich Karpat. Tam od 14 do 18 stopni Celsjusza. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 75 km/h - zapowiada IMGW.

