Burze z gradem i wichury do 85 km/h to nie wszystko! Paskudne warunki [Prognoza IMGW na 27.05.2024]

Nie jest dobrze - tak w skrócie można podsumować prognozę IMGW na noc z 27 na 28 maja i wtorkowy dzień. Po zachodzie słońca pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk mamy na zachodzie Polski. - Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 20 mm. Możliwy grad - alarmuje Instytut. Burzom będą towarzyszyć porywiste wiatry z prędkością nawet do 80 km/h. Temperatura od 7 do nawet 15 stopni Celsjusza. Noc mamy już omówioną, więc przejdźmy do tego, co jeszcze ważniejsze - prognozy na wtorek. Niestety, zbyt wielu dobrych mieści nie ma. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod quizem o pogodzie.

Pogoda na wtorek. Prognoza IMGW na 28.05.2024

We wtorek pogodnie będzie na wschodzie, ale i tam możliwe są lokalne burze i przelotne opady deszczu. Skoro tak będzie wyglądała sytuacja w pogodnych regionach, to co dopiero mówić o tych, gdzie ostrzeżenia wybrzmiewają jeszcze konkretniej. Na północy spadnie nawet 40 mm deszczu!

- Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Podczas burz prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm - przewidują synoptycy z IMGW w prognozie na 28 maja.

To również nie wszystko, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę porywisty wiatr - w czasie burz osiągnie 70 km/h, a na północy nawet 90 km/h. Gdzieniegdzie może on łamać drzewa i powodować utrudnienia komunikacyjne. O takowych będziemy informować w naszych lokalnych serwisach. Teraz przechodzimy do lepszych informacji.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze ukształtuje się na poziomie od 24°C do 29 stopni Celsjusza, na zachodzie i w rejonach podgórskich od 18°C do 21. Najcieplej będzie na Mazowszu, Warmii i Mazurach, Pomorzu, Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Kujawsko-Pomorskiem.