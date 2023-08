Jaka będzie pogoda w niedzielę, 20 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w niedzielę (20 sierpnia) będą występować dwie strefy burz. Na wschodzie będą one rozproszone, z opadami ok. 25 mm, z porywami wiatru do 65 km/h i z gradem.

W zachodniej części kraju burze powstające na froncie atmosferycznym z północnego zachodu będą charakteryzowały się silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h. Tam opady deszczu do 20 mm.

- W niedzielę będzie bardzo ciepło, od 28 do 33 st. C. Na zachodzie kraju wystąpią burze z silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h – poinformowała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

Kiedy koniec upałów? Skwar i duchota nas zamęczą. Czarny scenariusz

Temperatura 20.08.2022

W niedzielę czekają nas gorący dzień - żar będzie lał się z nieba. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 stopni Celsjusza na Pomorzu, do 33 stopni na wschodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z niedzieli na poniedziałek (20.08.2023/21.08.2023)

W nocy z niedzieli na poniedziałek (20.08.2023/21.08.2023) rozpogodzenia od północnego zachodu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i zanikające burze. W tych burzach na krańcach wschodnich wiatr porywisty. W centrum będzie silniejszy, do 70 km/h. Na terenach nizinnych lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. Temperatura minimalna od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu, ok. 18 w centrum, do 19 stopni na krańcach wschodnich i na południu. Wiatr słaby, zwykle północno-zachodni. Synoptyk Anna Woźniak poinformowała, że w kolejnych dniach będzie nieznaczne ochłodzenie, głównie w północnej części kraju. W drugiej połowie tygodnia możliwe kolejne upalne dni.

Piękne żaglowce zacumowały w Szczecinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.