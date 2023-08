Ostrzeżenia IMGW dla całej Polski! Potężne nawałnice już nadciągają

Alerty pogodowe dla całego kraju. Burze i gradobicie

W sobotę, 19 sierpnia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla prawie całego kraju! Synoptycy nie mają złudzeń – w całym kraju zagrzmi, a służby będą miały setki interwencji. Alerty nie obejmują jedynie wybrzeża. Od województwa lubuskiego i śląskiego aż po Podlasie i Podkarpacie zapowiadane są silne burze. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad – czytamy w ostrzeżeniu. Szczególnie niebezpiecznie ma być w południowo-wschodniej części kraju. Ostrzeżenia obowiązują do końca dnia.

Gdy usłyszymy nadciągającą burzę, lepiej czym prędzej uciekać do domu. Jeśli nawałnica zastanie nas poza miejscem zamieszkania trzeba unikać wysokich drzew i otwartej przestrzeni. Zupełnie bezpieczni będziemy np. w samochodzie. Szczególną uwagę na zmieniającą się pogodę należy zwracać w górach. Tam burze są szczególnie niebezpieczne, a ucieczka przed nimi może być niemożliwa.