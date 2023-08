i Autor: Shutterstock

Pogoda daje w kość

Ekstremalne temperatury w Polsce. Takich upałów nie będzie nawet we Włoszech. Kiedy koniec tego piekła?!

Ekstremalne temperatury, wyraźnie przekraczające 30 stopni dają się we znaki Polakom. Pogoda zmieniła się nie do poznania. Jeszcze na początku sierpnia narzekaliśmy na chłód, ulewne deszcze i burze, teraz dominują tropikalne warunki. Gdzieniegdzie wartości na termometrach termometry zbliżyły się do 36 stopni! Kiedy należy się spodziewać ochłodzenia?