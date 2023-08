Pogodowe starcie w Polsce. Upały do 34 stopni kontra burze z ulewnymi deszczami [Prognoza IMGW na 16.08.2023]

Jaka będzie pogoda w czwartek, 17 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 17 sierpnia 2023 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Nie będzie to spokojny dzień, jeśli chodzi o pogodę. Synoptycy mówią o burzach. Wychodząc, warto zabrać ze sobą parasol.

- Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a w Małopolsce do 35 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 17.08.2023

Upały nie odpuszczają. Eksperci wskazali, gdzie będzie najgoręcej.

- Temperatura maksymalna od 24°C, 26°C na północnym zachodzie, 29°C, 30°C w centrum i na Podkarpaciu do 32°C na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 22°C do 26°C, nad samym morzem od 20°C do 23°C - podają synoptycy IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich; nad morzem i w górach okresami porywisty, na zachodzie i w centrum słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (17.08.2023/18.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (17.08.2023/18.08.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu kraju burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C, 17°C na północnym zachodzie i zachodzie oraz w obszarach podgórskich do 19°C, 20°C na wschodzie kraju. Wiatr słaby, południowo-wschodni, nad morzem i w górach okresami porywisty, północno-wschodni; na zachodzie i w centrum słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

