Prognoza pogody na drugą połowę sierpnia. Atak upałów

Tropikalne upały zdominują pogodę w Polsce przez najbliżej dni, a według CMM IMGW - co najmniej półtora tygodnia. Bardzo ciepło było już w miniony weekend, ale od poniedziałku, 14 sierpnia, z nieba będzie się lał prawdziwy żar. W całej Polsce temperatura przekroczy 30 kresek, ale w kolejnych dniach będzie jeszcze goręcej. Nie dość, ze we wtorek słupki rtęci ponownie wskażą powyżej 30 stopni, to będzie ich nawet 35 - na zachodzie, w centralnej i w północnej Polsce. To oczywiście temperatura maksymalna, ale podobne wartości utrzymają się również w kolejnych dniach. Jedyne miejsce w kraju, gdzie będzie poniżej 30 kresek, to Zakopane. Chłodniej zrobi się również na wybrzeżu w dniach 16-18 sierpnia, gdzie słupki rtęci nie przekroczą w tym czasie 25 kresek. W pozostałej części Polski będzie niezmiennie gorąco, a upały rzędu 34-35 stopni dotrą nawet do południowo-wschodnich regionów. Taka pogoda utrzyma się do niedzieli, 20 sierpnia włącznie, ale w tygodniu, 21-27 sierpnia, wcale nie będzie chłodniej.

Początek trzeciej dekady sierpnia równie upalny. Nawet 38 stopni

Jak informuje CMM IMGW, kolejny tydzień ma być jeszcze bardziej upalny niż obecny. Z długoterminowej prognozy obejmującej środę, 23 sierpnia, włącznie wynika, że tego dnia i we wtorek, 22 sierpnia, będzie nawet 38 stopni w cieniu. Takie temperatury pojawia się najpierw na zachodzie Polski, by dotrzeć do centrum i na północny wschód. W pozostałych regionach 2-3 kreski mniej, poniżej 30 tylko w Zakopanem. Największe upały ominą też wybrzeże, ale i tak będzie tam ok. 30 kresek.

