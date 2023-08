i Autor: geralt / CC0 / pixabay.com, Oleksandr P / CC0 / pexels.com Upał jak w piekle! Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było! Tutaj padł rekord temperatury

Pogoda oszalała!

Upał jak w piekle! Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było! Tutaj padł rekord temperatury

Po ostatnich zawirowaniach w pogodzie wręcz trudno w to uwierzyć, ale IMGW właśnie potwierdził, że padł tegoroczny rekord temperatury. Wtorek, 15 sierpnia to według synoptyków najcieplejszy dzień 2023 roku. Gdzie odnotowano najwyższą temperaturę w Polsce? Warto mieć również na uwadze, że to się jeszcze może zmienić, gdyż prognozy przewidują kolejne upalne dni.