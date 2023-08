Pogoda na weekend, 19-20 sierpnia. Upalnie, parno, ale z jednym wyjątkiem

Nawet 33 stopnie w cieniu - to, jak informuje IMGW, maksymalna temperatura, jaka pojawi się w weekend, 19-20 sierpnia, w Polsce. We wszystkich regionach dużo więcej słońca niż w czwartek i piątek, choć lokalnie będą się pojawiać burze z ulewnym deszczem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega nie tylko przed upałami, ale nawet przed gradem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują od piątku, 18 sierpnia, do późnych godzin popołudniowych w niedzielę, 20 sierpnia. Największym zagrożeniem w tym czasie będą oczywiście wysokie temperatury, które w całej Polsce przekroczą 30 kresek, aczkolwiek nie należy się spodziewać takiego upały jak w miniony wtorek i środę. Od największego gorąca odpoczną za to mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a zwłaszcza te osoby, które będą w tym czasie przebywać na wybrzeżu. W weekend, 19-20 sierpnia, są tam prognozowane ledwie 20-24 stopnie. We wszystkich regionach można się ponadto spodziewać lekkiego lub umiarkowanego wiatru, ale w czasie burz może on osiągnąć prędkość nawet do 70 km/h. Po weekendzie zrobi się nieco chłodniej, ale upały mają powrócić za kilka dni.

- W czwartek, 24 sierpnia, na południu, w centrum i na wschodzie słonecznie; na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz przelotny deszcz i burze z gradem. Temperatura minimalna od 13°C do 20°C. Wzrost temperatury maksymalnej od 27°C do 35°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W burzach porywy wiatru do 70 km/h - podaje IMGW.

