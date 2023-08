Kiedy koniec upałów? Skwar i duchota nas zamęczą. Czarny scenariusz

Wiemy, do kiedy będą upały! Kupcie zapas wody, wiatraki nie wystarczą

Temperatury powyżej 30 stopni, zmęczenie, pracujące na pełnych obrotach wiatraki i szybko uzupełniane zapasy wody. Tak wyglądają ostatnie dni dla wielu Polaków. Niektórzy z nas mają dość takiej pogody. Co musi się stać, aby nastąpiło ochłodzenie? Jak podaje portal twojapogoda.pl, "aby temperatura mogła wrócić do przyjemnych wartości, musi się zmienić cyrkulacja atmosferyczna nad Europą". Na razie nie jest to możliwe, ponieważ "panują potężne wyże, które sprawiają, że powietrze intensywnie ogrzewa się od promieniowania słonecznego".

Obecnie jedyną chwilą wytchnienia wydają się być przelotne deszcze i burze, choć czasami przy tego typu zjawiskach termometr ani drgnie, zaś rośnie wilgotność, potęgując poczucie duchoty. Niestety, prognozy wskazują, że pogoda niczym ze szklarni utrzyma się również w weekend (19-20 sierpnia). Ponownie w całej Polsce zrobi się bardzo gorąco, a do tego burzowo. Co gorsza, burze mogą być gwałtowne i zamiast przyjemniejszego powietrza przynieść mogą zniszczenia i straty materialne.

Kiedy skończy się najdłuższa fala upałów w tym roku? Ulga dopiero pod koniec sierpnia

Czy upał skończy się po weekendzie? Tak, ale nie wszędzie. Na południu kraju termometry nadal pokazywać będą wartości powyżej 30 stopni Celsjusza, choć upał będzie łatwiejszy do zniesienia z powodu suchego powietrza. W połowie przyszłego tygodnia wrócą do Polski przelotny deszcz i burze, a upalnie zrobi się znów w prawie w całym kraju. Co gorsza, upał uderzy z dużą siłą. Termometry pokażą ponad 35 stopni Celsjusza w cieniu.

Ulga dla wszystkich zmęczonych upałem powinna nadejść w ostatni weekend sierpnia (26-27 sierpnia). Oznacza to, że dopiero po dwóch tygodniach skwar i duchota dadzą nam spokój. Bez wątpienia to najdłuższa fala upałów w tym roku.

Źródło: TwojaPogoda.pl

🌡Nadchodzący tydzień będzie kontynuacją upalnej i gorącej aury na przeważającym obszarze kraju, z temperaturami przekraczającymi 30°C; chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam około 22°C🏖.ℹ Prognoza na następne 7 dni (18-24 sierpnia 2023 r.):https://t.co/55v4HgW5Db#prognoza pic.twitter.com/2pQTsHAQwJ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 17, 2023

