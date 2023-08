Burze i grad, a do tego upał. Eksperci wskazują, gdzie będzie najgorzej

Jaka będzie pogoda w piątek, 18 sierpnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek, 18 sierpnia 2023 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 25 mm, a na południu kraju do 30 mm - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 18.08.2023

W piątek znów będzie upalnie. Eksperci z IMGW wskazują, gdzie żar będzie lał się z nieba.

- Temperatura maksymalna od 27°C do 32°C. W rejonach podgórskich od 23°C do 26°C, nad samym morzem od 23°C do 25°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, lokalnie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (18.08.2023/19.08.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (18.08.2023/19.08.2023) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże i zanikające przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz na północnym zachodzie do 25 mm. W drugiej połowie nocy, miejscami na południu, mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C. Chłodniej w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

