i Autor: jplenio /Pixabay.com Burze, grad i porywy wiatru do 80 km/h. Eksperci wskazują, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 19.08.2023]

Prognoza IMGW

Burze, grad i porywy wiatru do 80 km/h. Eksperci wskazują, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 19.08.2023]

Pogoda na sobotę (19 sierpnia 2023) dla Polski, jaką przygotowali specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) to zapowiedź burz, deszczu i gradu. Do tego wszystkiego wiatr może wiać w porywach do 80 km/h. Miejscami upał - do 32°C. Eksperci IMGW wskazują, gdzie pogoda najbardziej da nam się we znaki. Szczegóły prognozy pogody dla Polski na piątek 18 sierpnia 2023 przeczytasz na se.pl.