Kiedy przypada pełnia Niebieskiego Księżyca?

Księżyc wejdzie w fazę pełni w środę, 30 sierpnia 2023 roku o godzinie 3:37. Będzie to wyjątkowa, bo "niebieska" pełnia. Oczywiście nie z powodu koloru tarczy Księżyca, gdyż ta pozostanie śnieżnobiała, lecz dlatego, że jest to druga pełnia przypadająca w sierpniu. Takie zjawisko określane jest mianem "niebieskiego Księżyca" od znanego angielskiego powiedzenia "Once in a blue moon", które oznacza, że coś zdarza się wyjątkowo rzadko. Tak właśnie jest w przypadku "niebieskiej pełni", która przypada średnio raz na trzy lata.

Niebieski Księżyc nieprzychylny dla wrażliwych osób

Sierpniowa pełnia Księżyca przypada w znaku Ryb. Horoskopy mówią, że osoby, które uchodzą za wrażliwe, powinny wykazać się szczególną ostrożnością, gdyż ich czujność może zostać znacznie osłabiona. To może mieć fatalne skutki, gdyż takie osoby będą szczególnie podatne na oszustwa lub wyrządzenie przykrości. Są jednak dobre wiadomości. Ten okres jest szczególnie dobry dla osób kreatywnych, które w tym czasie będą miały okazję, by się wykazać swoimi umiejętnościami i talentem. Warto skorzystać z tej szansy!

Jak oglądać Niebieski Księżyc w sierpniu 2023?

Pełnia Księżyca jest zjawiskiem, które można podziwiać nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy spojrzeć za okno, by zobaczyć Księżyc o idealnie okrągłym kształcie. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Warto pamiętać, że efekt obserwacji nocnego nieba jest zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku, bardzo przydatna może się okazać poniższa mapa, na której znajdziecie takie miejsca.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. I nie chodzi tutaj o temperaturę, lecz zachmurzenie. Warto więc na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

