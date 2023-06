Burze i ulewne deszcze powracają. Pogoda nie ma litości [Prognoza IMGW na 14.06.2023]

Środek tygodnia w Polsce w towarzystwie bardzo trudnych warunków atmosferycznych - taki scenariusz jest już więcej niż prawdopodobny. Prognoza pogody na środę (14 czerwca 2023 r.) to ostrzeżenie m.in. przed burzami i ulewnymi deszczami. Na tym bynajmniej nie koniec złych informacji. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, które regiony są najbardziej narażone na niebezpieczne zjawiska meteo. Szczegółową analizę znajdziecie na portalu "Super Expressu".

Synoptycy IMGW podają, że w środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. - W południowej połowie kraju lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południu, w burzach do 25 mm - alarmują eksperci Instytutu. - Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W burzach porywy wiatru do 60 km/h - dodają. W najbliższych godzinach trzeba będzie śledzić lokalne komunikaty meteo oraz ostrzeżenia IMGW. Warto sięgnąć do szafy po parasol i kurtkę przeciwdeszczową.

Pogoda na jutro. Temperatura 14.06.2023

Wiosna na południu i lato nad morzem - tak w skrócie można opisać temperatury, które będą z nami w najbliższych godzinach. Różnica między najcieplejszymi i najchłodniejszymi rejonami Polski może wynieść nawet kilkanaście stopni. - Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, Śląsku, Kielecczyźnie, Mazowszu oraz Ziemi Łódzkiej, około 22°C na zachodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 24°C na Pomorzu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 12°C do 16°C - podaje IMGW.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 14/15 czerwca

Synoptycy IMGW wskazują, że w nocy na południu kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i gdzieniegdzie przelotny deszcz; na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na wschodzie kraju. Lokalnie na południu mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 8°C w Małopolsce i na Podkarpaciu do 14°C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich od 5°C do 7°C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr będzie - jak to zwykle bywa - porywisty. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

