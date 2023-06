Chłód i deszcze uderzą w twarze Polaków! Dominacja ponurej pogody [Prognoza IMGW na 13.06.2023]

Jak już informowaliśmy czytelników pogodowego oddziału "Super Expressu", bieżący tydzień nie będzie przyjemny pod względem warunków atmosferycznych. Potwierdza to prognoza IMGW na wtorek (13 czerwca 2023 r.), która nie spodoba się wszystkim tym, którzy lubią wysokie temperatury i beztroski wypoczynek nad morzem. Niebo często będzie zakryte przez chmury, a na termometrach zobaczymy wiosenne wartości. Niestety, ponownie przydadzą się parasole, a silne podmuchy wiatru obniżą temperatury odczuwalne.

Synoptycy IMGW wskazują, że wtorek będzie raczej ponurym dniem. - Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się opady deszczu, jedynie na północy i zachodzie kraju bez opadów - analizują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety, na tym nie koniec warunków atmosferycznych, których nikt do naszego kraju nie zapraszał.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-wschodni i wschodni - przekazują eksperci od pogody.

Pogoda na jutro. Temperatura 13.06.2023

Na początku czerwca temperatury dochodziły niemal do 30 stopni i zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy dotrze do nas fala upałów. Na razie nie ma o tym mowy, a wręcz przeciwnie. Lato zostanie wyparte przez wiosenne wartości. - Temperatura maksymalna od 14°C do 18°C, w rejonach podgórskich miejscami 12°C, cieplej na północy od 18°C do 22 stopni Celsjusza - podają synoptycy IMGW w prognozie na 13 czerwca. Zaledwie 14 stopni zobaczą na swoich termometrach mieszkańcy Kielc i Lublina. Na wartości przekraczające 20 stopni mogą liczyć wypoczywający w Zachodniopomorskiem.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 13/14 czerwca 2023 r.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9°C do 13°C, w rejonach podgórskich miejscami 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

