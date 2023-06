Przeszywający chłód i zero słońca. Rozpęta się pogodowe piekło. Prognozy bezlitosne

Zbliża się połowa czerwca, a prognozy IMGW dla Polski wciąż nie wyglądają zbyt imponująco. Wszyscy ci, którzy wybrali ten termin chociażby na wczasy nad morzem mogą czuć rozczarowanie. Upałów brak, a synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają kolejne fazy ochłodzenia oraz inne nieciekawe zjawiska atmosferyczne. - We wtorek więcej chmur, przelotne opady deszczu możliwe w całej Polsce poza obszarem od Pomorza po Ziemię Lubuską i Wielkopolskę - czytamy w prognozie synoptycznej na 13 czerwca.

Już we wtorek, silny wiatr (nad morzem do 55 km/h) wyraźnie obniży temperaturę odczuwalną. Jeszcze gorzej wygląda pogoda, z którą będziemy się mierzyli w środku tygodnia. Polakom na pewno przydadzą się parasole, trzeba będzie również zabezpieczyć cenne rzeczy.

- W środę w całym kraju sporo chmur. Przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich i nad morzem miejscami 16°C - wskazują synoptycy IMGW. Podobnie wygląda kwestia czwartku. Burze i deszcze nie wezmą sobie wolnego, ale tutaj pojawia się jedna pozytywna okoliczność - zrobi się cieplej, temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19°C do 24°C, na Suwalszczyźnie do 25 stopni Celsjusza, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C.

Prognoza pogody na weekend. Letnie temperatury kontra burze

Nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy liczyli na konkretną poprawę pogody w najbliższy weekend. Synoptycy IMGW zwracają wprawdzie uwagę na ocieplenie, ale jednocześnie ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami meteo, które zostaną z nami na dłużej.

- W całym kraju z zachmurzeniem umiarkowanym lub dużym, miejscami będą występować przelotne opady deszczu. Niewykluczone również lokalne burze. Na przeważającym obszarze bardzo ciepło, w piątek do 25°C, w sobotę do 26°C, a w niedzielę do 27 stopni Celsjusza - czytamy w prognozie na piątek, sobotę i niedzielę (16-18 czerwca 2023 r.).

Warto nadmienić, że analizujemy w tym przypadku prognozę tygodniową IMGW. Codzienne prognozy mogą ulec zmianie i będziemy je aktualizować również w naszym serwisie.

