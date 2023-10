Będziemy trząść się z zimna. Ekspertka IMGW nie pozostawia złudzeń

Burze i wichury do 120 km/h! To nie wszystko [Prognoza IMGW na 7.10.2023]

Poniedziałek (9 października) zimny, z nocnymi przymrozkami. W Tatrach spadnie śnieg

Jak informuje Anna Woźniak, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, poniedziałek (9 października) będzie dniem zimnym, z temperaturą od 6 do 13 stopni Celsjusza. Poniedziałek będzie pochmurny i deszczowy szczególnie w południowo zachodniej Polsce. Na północnym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu suma opadów wyniesie do 15 mm. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 8 w centrum, do 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, z zachodniej skręcający na kierunki wschodnie.

Bardzo zimna będzie również noc. Temperatura minimalna wyniesie od 0 w centrum i na wschodzie, a przy gruncie wystąpią przymrozki do -2 stopni. Najcieplej, 6 stopni Celsjusza na zachodzie i 8 stopni na Wybrzeżu. W nocy rozpogodzenia, słabe opady deszczu na południowym zachodzie. Uwaga na mgły w centrum oraz na północy. Będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

