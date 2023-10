Chłód, ulewne deszcze, a tutaj nawet wichury do 100 km/h! Fatalna pogoda atakuje [Prognoza IMGW na 9.10.2023]

Burze i wichury do 120 km/h! To nie wszystko [Prognoza IMGW na 7.10.2023]

Już w niedzielę (8 sierpnia 2023 r.) IMGW poinformował, że Polska dostała się w zasięg klinu wyżu znad Niemiec, jedynie jej krańce północno-wschodnie były jeszcze na skraju zatoki niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Z północy napłynęło do nas zimne powietrze arktyczne. To nie zwiastowało rzecz jasna niczego dobrego i rzeczywiście - pogoda na poniedziałek wygląda jeszcze gorzej. Eksperci nie mają wątpliwości, że zmierzymy się z typowo jesiennym klimatem, który bynajmniej nie poprawi nam humoru. Gdzie będzie najgorzej?

Na początku tygodnia na pewno przydadzą nam się parasole, a w górach odnotujemy nawet zimowe akcenty. W dzień na zachodzie, południu i częściowo w centrum zachmurzenie duże oraz opady deszczu.

- Wysokość opadów na południu do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a słaby przelotny deszcz możliwy lokalnie, głównie na krańcach północnych. W szczytowych partiach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm - podaje IMGW w prognozie na poniedziałek. Na tym jednak nie koniec złych wieści.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, z przewagą południowego. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach w Sudetach do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h - dodają eksperci Instytutu w prognozie synoptycznej.

Pogoda na jutro. Temperatura 9.10.2023

O letnich temperaturach możemy na razie zapomnieć. Są regiony, które w poniedziałek odnotują tylko i wyłącznie jednocyfrowe wartości. - Temperatura maksymalna od 8°C na południu, miejscami w centrum i na Pomorzu do 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie; chłodniej w obszarach podgórskich od 4°C do 7°C - przewiduje IMGW. Jeżeli planujecie dłuższe spacery, to warto zabrać ze sobą cieplejsze bluzy, a miejscami nawet kurtki. Na konkretniejsze ocieplenie przyjdzie nam poczekać do połowy tygodnia, ale o szczegółach poinformujemy wkrótce.

Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 9/10 października

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że w nocy na północy, wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200-500 m. Temperatura minimalna od 0°C na południu Lubelszczyzny, około 2°C miejscami na Pomorzu, wschodzie i północnym wschodzie kraju oraz w centrum (tu przy gruncie spadek temperatury do około -2°C) do 7°C na zachodzie; miejscami w obszarach podgórskich Karpat około -1°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, na wschodzie i południu z kierunków wschodnich, nad pozostałą częścią Polski z południa. Wysoko w górach wiatr okresami dość silny, w porywach do 80 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.