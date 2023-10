Burze i wichury do 120 km/h! To nie wszystko

Jaka będzie pogoda w sobotę, 7 października 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę, 7 października 2023 zachmurzenie w dzień będzie duże, na północy oraz początkowo na południu kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu.

Termometry wskażą do 20°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C na północy, około 18°C w centrum i w rejonach podgórskich do 20°C na południu - informuje IMGW.

Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Synoptycy przestrzegają przed silnymi porywami wiatru.

- Wiatr umiarkowany, w porywach do 65 km/h, w centrum, na północy i wschodzie kraju także dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (7.10.2023/8.10.2023)

Według prognoz synoptyków z IMGW w nocy z soboty na niedzielę (7.10.2023/8.10.2023) zachmurzenie będzie duże, na północy z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wystąpią opady deszczu, w drugiej połowie nocy na północnym zachodzie zanikające. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady deszczu przechodzące nad ranem w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od 3°C, 5°C na północy, około 6°C w centrum i w rejonach podgórskich do 8°C, 10°C na południu i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz lokalnie w rejonie podgórskim Sudetów miejscami dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 120 km/h, w Karpatach do 100 km/h.

