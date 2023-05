Co to jest?

W tym tygodniu informowaliśmy już w pogodowym oddziale "Super Expressu" o szalonych warunkach atmosferycznych. Burze i ulewne deszcze to jedno, ale w prognozach IMGW widać również letnie temperatury. Synoptycy wiedzą już, że przedsmak lata odczujemy podczas weekendu. Wszystko wskazuje na to, że pogoda zachęci nas do wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie to przyjemna odmiana, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt godzin temu zmagaliśmy się z wyjątkowo ponurą aurą.

Prognoza IMGW. 26 stopni w Polsce. Eksperci wskazują datę

- W sobotę i w niedzielę (20-21 maja) na ogół będzie dość pogodnie, tylko w godzinach popołudniowych miejscami wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna do 26°C - wskazuje IMGW. Na 25 stopni i więcej mogą liczyć mieszkańcy Bydgoszczy, Zielonej Góry, Wrocławia, Opola, Torunia, Szczecina i Koszalina. Prognozy mogą się zmienić, ale na razie wygląda to bardzo optymistycznie. Opalanie na balkonie? To jak najbardziej możliwe! Niestety, eksperci zwracają też uwagę na niebezpieczne zjawiska meteo, które mogą zakłócić wypoczynek.

Nie tylko upały, ale też burze! Prognoza na weekend dla Polski

W prognozach IMGW na dni 20-23 maja widać nie tylko wysokie temperatury. W niedzielę (21 maja 2023 r.) na wschodzie szaleć będą burze, a towarzyszyć im będą porywy wiatru do 55 km/h. Zwracajmy uwagę na ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i lokalne komunikaty meteo. Dziś już wiemy, że przed nami najcieplejsze dni od początku 2023 roku. Codzienne prognozy niezmiennie będziemy podawać w serwisie "Super Expressu". Warto być z nami każdego dnia, ponieważ prezentujemy ciekawostki z Polski i ze świata.

Miniona noc była bardzo ciepła na południowym wschodzie kraju. W Przemyślu temperatura minimalna wyniosła nawet 14,3°C.Najchłodniej było w Pile - tylko 4°C.#IMGW #meteoimgw #meteo #pogoda pic.twitter.com/PETPklsM4E— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 17, 2023