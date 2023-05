Ogromne ulewy zaleją Polskę. "Miesięczna norma w jeden dzień". Fatalne prognozy

Co to jest?

Pogoda dla Polski. Od 16 maja pojawią się ulewy

Wtorek, 16 maja, to jednocześnie więcej słońca niż w ostatnich godzinach, ale też zapowiedź kolejnych deszczów, które zdominują pogodę w Polsce w kolejnych kilku dniach. Jak informuje TwojaPogoda.pl, chmury przynoszące opady pojawią się we wtorek po południu i wieczorem i obejmą swoim zasięgiem wybrane regiony. Mogą się one spodziewać prawdziwych ulew zamiast przelotnego deszczu. Tak duże opady prognozowane są dla następujących województw: Podlaskiego, większości terenu Mazowieckiego, wyłączając jego północno-zachodnią część, Lubelskiego, Świętokrzyskiego, Łódzkiego oraz południowej i południowo-wschodniej Polski. W tych regionach ulewy mają się utrzymać do czwartkowego wieczora, tj. 18 maja, choć deszcz jest jeszcze zapowiadany na piątek.

- Spadnie tam przeważnie od 30 do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy ziemi, a miejscami nawet do 60-70 litrów, czyli tyle, ile normalnie powinno przez cały miesiąc. Co ważne, większość z tej sumy spadnie w zaledwie dobę - informuje TwojaPogoda.pl.

W czasie ulew znacznie spadnie też temperatura, bo może być ledwie 10 stopni - na pozostałym terenie Polski, gdzie nie będzie deszczu nadal dosyć ciepło, bo 15-20 kresek.

