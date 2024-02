Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Według ludowych wierzeń, aby poznać prognozę pogody na cały rok, wystarczy zapisać swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) i przez kolejne dni aż do Wigilii. Na podstawie naszych obserwacji możemy prognozować, jaka pogoda czeka nas danego miesiąca. Jaka pogoda na św. Łucji - taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym, a jaka pogoda 15 grudnia, taka w marcu.

Moi dziadkowie co roku spisują w ten sposób swoje obserwacje. Teraz zrobili podobnie. Wynika z nich, ze marzec 2024 może przynieść jeszcze powrót zimy! Zgodnie z metodą "od św. Łucji do Wigilii" w marcu czekają nas jeszcze opady śniegu. Oznacza to, że zima jeszcze nie będzie chciała dać o sobie zapomnieć, a nas czekają dni, w których spadnie śnieg.

Według popularnej aplikacji Accueweather, w marcu faktycznie czekają nas jeszcze śnieżne dni, szczególnie w połowie miesiaca, a w nocy spodziewać się należy przymrozków.Czy te prognozy się sprawdzą? Zapewne większość osób pragnie już wiosny i ciepła, dlatego wolałaby, aby prognoza była zgoła inna. Czy zima przypomni nam jeszcze o sobie w marcu?

Ludowa prognoza. O co chodzi?

Metoda prognozowania pogody "Od św. Łucji do Wigilii" to ludowe wierzenie, według którego wystarczy obserwować pogodę od 13 grudnia do 24 grudnia, by poznać prognozę na cały kolejny rok. Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

