Zima w natarciu. Będzie mroźno i bardzo ślisko na drogach. 27 listopada pogoda nie będzie rozpieszczać

Zima atakuje na całego! Jest ostrzeżenie przed burzami śnieżnymi. To nie wszystko, co wydarzy się w weekend

Wygląda na to, że zima rozgościła się w Polsce, przynosząc ujemną temperaturę i opady śniegu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (26-27.11.2023) w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, na północy, wschodzie i na południu kraju wystąpią przelotne opady śniegu, ok. 5-8 cm. Od Pomorza po Podlasie mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 500 metrów.

Temperatura minimalna od -12, -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, na pozostałym obszarze od -8 do -3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na południowym wschodzie, zachodni. Wysoko w górach porywy do 65 km/h. Na drogach i chodnikach będzie ślisko.

Pogoda w poniedziałek, 27 listopada

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na północy, południu i wschodzie przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem. Jak podaje IMGW, temperatura maksymalna w ciągu dnia od -1°C do 1°C na przeważającym obszarze kraju, nad morzem od 2°C do 4°C. Zdecydowanie chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w regionach podgórskich Karpat, około -4°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, porywisty. Wieczorem należy się spodziewać kolejnych opadów śniegu. W niektórych częściach kraju opady śniegu spowodują przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Noc będzie bardzo mroźna, temperatura spadnie bowiem nawet do -12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i lokalnie na północy kraju.

