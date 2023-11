Śnieżyce i mrozy w całej Polsce. Fatalna pogoda zostanie na dłużej. Eksperci nie mają wątpliwości

Ostrzeżenia przed pogodowym armagedonem dla całej Polski. Połowa kraju z pomarańczowym alertem. Co to oznacza?

W drugiej połowie listopada pogoda w Polsce wyraźnie się pogorszyła. Sprawdziliśmy prognozy IMGW na końcówkę miesiąca i... brakuje tam przełomu. W najbliższych dniach pogodę w Polsce będą kształtować niże znad wschodniej Europy. Z północy napłynie powietrze pochodzenia arktycznego. Ostatnie 4 dni listopada to kolejne akcenty zimowe, opady śniegu, mrozy i silniejsze podmuchy wiatru. Najgorzej zapowiadają się środa i czwartek (29-30.11.2023). Synoptycy wskazali regiony, w których sytuacja będzie najtrudniejsza, ale de facto cały kraj zostanie opanowany przez ponury klimat. W poniedziałek jedynie na zachodzie kraju pojawi się więcej przejaśnień i rozpogodzeń i tam opadów będzie najmniej. W kolejnych godzinach sytuacja pogodowa się nie poprawi, a wręcz przeciwnie.

Od wtorku (28 listopada 2023) temperatury maksymalne w Polsce będą się kształtować na poziomie od –4°C na południu do 3 stopni Celsjusza nad morzem. Na północy porywisty wiatr może osiągać prędkość do 55 km/h. Miejscami wystąpią opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem.

- W środę nadal pochmurno z opadami śniegu w całym kraju. Temperatura od –3°C na południu do 4°C nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, silniejszy nad morzem i tam też w porywach do 55 km/h, przeważnie zachodni i północno-zachodni - podają synoptycy IMGW. - W czwartek kontynuacja pochmurnej pogody z opadami śniegu. Temperatura od –4°C na północnym wschodzie do 1°C na północnym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich - dodają eksperci Instytutu.

Końcówka listopada to zima na całego. Pamiętajmy o ostrożności na drogach. Przydadzą się ciepłe płaszcze, ale są też dobre wieści. Od początku tygodnia zaznaczy się stabilizacja oraz spadki stanów wody, a całodobowy mróz przyczynić się może do pojawienia się pierwszych zjawisk lodowych.

