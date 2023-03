Deszcz ze śniegiem, wichury do 80 km/h, a nawet to! W sobotę lepiej nie wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 4.03.2023]

Od śniegu do krupy śnieżnej. Pogoda na weekend może odebrać chęć do wyjścia z domu!

W poniedziałek (6 marca 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa znalazła się pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Szkocji, Zatoki Fińskiej i nad Alpami. Jedynie zachodnia część kontynentu pozostała w zasięgu słabego klina wyżowego. Polska znalazła się na skraju płytkiego niżu znad Zatoki Fińskiej. Nad południową częścią kraju przebiega strefa pofalowanego frontu, oddzielającego chłodne powietrze pochodzenia arktycznego od cieplejszego powietrza polarnego morskiego na krańcach południowych. A jak ułoży się pogodowy wtorek? Niestety, ponownie dobrych wieści jest jak na lekarstwo.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 7 marca?

Synoptycy IMGW wskazują, że we wtorek (7.03.2023 r.) zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami na wschodzie i w centrum kraju. Na południu na ogół bez opadów, tylko w górach pojawią się słabe opady śniegu.

- Na pozostałym obszarze postępujące z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na Warmii oraz w Sudetach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - alarmują eksperci Instytutu. Uważajmy, ponieważ na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko! Wymagana jest maksymalna koncentracja. Niestety na tym nie koniec złych informacji.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wzrastający na północnym zachodzie i północy kraju do dość silnego, nad morzem w porywach do 75 km/h, na krańcach zachodnich do 60 km/h, wieczorem w centrum kraju do 55 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 80 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują synoptycy.

Pogoda na jutro. Temperatura 7.03.2023

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie spodziewają się ujemnych temperatur maksymalnych, ale gdzieniegdzie powieje srogą zimą. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na północy i w dolinach karpackich do 7°C na Dolnym Śląsku - przekazują synoptycy. Jeśli chodzi o duże miasta, to na 7 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Katowic, Krakowa i Rzeszowa. Zimę w pełni przeżyją olsztynianie i mieszkańcy Białegostoku. Tam przydadzą się ciepłe płaszcze.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 7/8 marca

Eksperci IMGW prognozują, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie w Polsce będzie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, początkowo gdzieniegdzie deszczu. W Sudetach i na Suwalszczyźnie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C, cieplej w Małopolsce i Podkarpaciu do 2°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h. W górach porywy do 90 km/h - podsumowują synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

