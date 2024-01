Zagrożenie czyha po zmroku! To nie wszystko. Jednoznaczna prognoza eksperta IMGW

Ulewne deszcze i wichury do 100 km/h powracają! Eksperci już wiedzą, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 24.01.2024]

Taka będzie pogoda w lutym. Wiosna przyjdzie do nas szybciej? Prognozy nie zostawiają złudzeń

Deszcz i śnieg nie odpuszczają. Do tego wichury nawet 130 km/h! Pogodowy armagedon [Prognoza IMGW 26.01.2024]

Na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu" przekazywaliśmy już niezbyt korzystne prognozy na piątek (26 stycznia 2024). Warto jednak pamiętać, że zagrożenie będzie czyhało już w nocy. O szczegółach opowiedział Kamil Walczak, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami wystąpią opady deszczu, we wschodniej połowie kraju spadnie także deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i w górach śnieg. Pokrywa śnieżna zwiększy się o około 10 cm - alarmuje synoptyk z IMGW. Z powodu minusowych temperatur w centrum i na południu kraju w nocy wystąpi gołoledź. Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu! Należy zachować szczególną ostrożność.

Pogoda w Polsce. IMGW prognozuje ulewne deszcze

W piątek pogoda nam nie odpuści. Na wschodzie i w górach wystąpią przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem, a na zachodzie i w centrum kraju opady deszczu. Na północnym wschodzie suma opadów wyniesie do 10 mm. Śliska nawierzchnia to rzecz jasna dłuższa droga hamowania. Warto o tym pamiętać, gdy ruszamy w podróż samochodem. Co istotne - na terenie całego kraju temperatury będą dodatnie, na zachodzie może nawet zahaczymy o wartości dwucyfrowe.

W drugiej połowie dnia na zachodzie zacznie wiać silniej, w porywach do 70 km/h i z kierunków zachodnich. Sprawdzajcie regularnie ostrzeżenia i uważajcie na siebie. Prognozy będziemy aktualizować.