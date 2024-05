i Autor: Pixabay Burza - zdj. ilustracyjne.

Załamanie pogody

Wrócą burze i deszcz. Wiemy, kiedy to się stanie. Ta prognoza rozzłości Polaków

sch 10:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Początek tygodnia w pogodzie to czas słonecznego nieba i wzrostu temperatur. To przyjemna odmiana od towarzyszących nam do niedawna przymrozków. Piękna pogoda nie potrwa jednak długo. Prognozowane jest nagłe załamanie, któremu towarzyszyć będą burze i deszcz. Kiedy to się stanie? Szczegóły poniżej.