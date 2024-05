Wyż Uwe wkroczy do Polski. Przymrozki, a potem długo wyczekiwana zmiana!

Wyż Uwe nad Polską. Znikną przymrozki. Co jeszcze zmieni się w pogodzie?

Jak podaje IMGW, pogodny wyż Uwe w najbliższych dniach mieć znacząco wpłynie na pogodę w Polsce. Niebo będzie pogodne, a temperatury wzrosną. Więcej chmur i opady deszczu, miejscami intensywne, pojawią się bliżej weekendu. Zanim to jednak nastąpi czeka nas jeszcze jedna noc z przygruntowymi przymrozkami. Z poniedziałku na wtorek na południowym wschodzie kraju nadal zimno. Dalsza część prognozy IMGW na najbliższy tydzień w dalszej części artykułu.

Poniedziałek (13 maja) słoneczny i cieplejszy w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 17°C na wschodzie do 23°C w zachodniej części kraju. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam temperatura w granicach 14°C, zaś w obszarach podgórskich Karpat 15°C na termometrach. Nieco więcej ciemnych chmur we wtorek (14 maja), bowiem na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18°C do 23°C na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach zachodnich, gdzie termometry wskażą do 24°C. Najzimniej w obszarach podgórskich Karpat i w rejonie Zatoki Gdańskie. Tam temperatura maksymalna w granicach 15-16°C.

W środę (15 maja) niemal bezchmurne niebo w całym kraju, ale zrobi się nieco chłodniej. Na wschodzie maksymalnie 15-16°C, około 18°C w centrum, zaś najcieplej w zachodniej Polsce, gdzie termometry pokażą 20-21°C. W czwartek (16 maja) więcej ciemnych chmur na południowym zachodzie. Tutaj też możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej tego dnia we wschodniej Polsce, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 17°C. W centrum około 19°C. Najcieplej w zachodniej i południowej części kraju. Tam na termometrach do 22°C. - Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni - czytamy w komunikacie IMGW.

W piątek (17 maja) więcej ciemnych chmur i przelotne opady deszczu na północy i południu kraju. Najchłodniej w rejonach Helu, gdzie termometry wskażą zaledwie 14°C. W Karpatach 17°C, zaś na przeważającym obszarze kraju prognozowana temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. - Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni - zapowiada IMGW.

Co z pogodą w weekend? W sobotę (18 maja) będzie więcej chwil z deszczem, szczególnie w południowej Polsce. W centrum i we wschodniej części kraju możliwe burze. Na południu kraju zaledwie 10-13°C, nad morzem 14°C-16°C, w centrum około 18°C. Najcieplej na północy, tam na termometrach 20-21°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie, nad morzem oraz w czasie burz wiatr porywisty, południowo-wschodni i wschodni, nad morzem północno-wschodni - informuje IMGW. W niedzielę (19 maja) bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Na termometrach w kraju od 19°C do 23°C.

