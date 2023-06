Wichury w połączeniu z burzami to nie wszystko! Ponury wtorek za oknami [Prognoza IMGW na 27.06.2023]

Pogoda w Polsce nie sprzyja wczasowiczom i generalnie jest trudna do zniesienia - tak w skrócie można podsumować drugą połowę czerwca. W prognozach niemal codziennie widać burze, konkretne opady deszczu i złowieszcze wichury. Nie inaczej wygląda analiza IMGW, związana z wtorkiem (27 czerwca 2023 r.). Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami meteo. Ponownie przydadzą się parasole i kurtki przeciwdeszczowe. Na tym nie koniec złych wieści. Oczekujący zwyżki temperatur będą rozczarowani.

We wtorek za oknami obserwować będziemy ponury klimat. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami. Niestety, przed nami kolejne godziny, spędzone w towarzystwie nieprzyjemnych warunków atmosferycznych. - Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami, głównie w centrum i na wschodzie, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 20 mm - wskazują eksperci IMGW. Tradycyjnie, w takich przypadkach zachęcamy do zaglądania na mapę ostrzeżeń i stosowania się do lokalnych komunikatów meteo.

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 80 km/h - dodają synoptycy z Instytutu, w prognozie dotyczącej 27 czerwca.

Burze i deszcze to jedno, ale kolejnym tematem do omówienia przy okazji prognozy na wtorek jest ochłodzenie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 21°C do 25°C, na obszarach podgórskich oraz nad samym morzem od 17°C do 20 stopni Celsjusza - podaje IMGW. W Gdańsku i okolicach termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia zaledwie 21 stopni, minimalnie cieplej będzie w Poznaniu i w Kujawsko-Pomorskiem. O upałach - przynajmniej na chwilę - trzeba zapomnieć.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 27/28 czerwca

Noc z wtorku na środę nie będzie należała do spokojnych. Zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się zanikające, przelotne opady deszczu. Na północy początkowo możliwe także burze. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 10°C do 13°C, nad morzem około 15°C, a w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie od 8°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Prognozy będziemy regularnie aktualizować na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu".

