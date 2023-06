Prognoza długoterminowa dla Polski na 16 dni. Od wtorku, 27 czerwca, ochłodzenie

Ochłodzenie, burze i powrót upałów - tak w telegraficznym skrócie prezentuje się prognoza długoterminowa dla Polski na 16 dni, którą prezentuje serwis Fanipogody.pl. W poniedziałek, 26 czerwca, w całym kraju będzie jeszcze bardzo ciepło, bo powyżej 25 kresek na termometrach, ale już we wtorek rozpocznie się załamanie pogody, któremu będzie towarzyszyć kilkudniowe ochłodzenie. 27 i 28 czerwca średnie temperatury spadną poniżej normy wieloletniej, wynosząc na ogół 20-23 stopnie, co poprzedzi wkroczenie do Polski frontu atmosferycznego. Za jego sprawą już w poniedziałek można się spodziewać pierwszych burz, które pojawią się na zachodzie i północnym zachodzie, w godzinach popołudniowych i wieczornych, by dotrzeć w godzinach nocnych do centrum kraju. Będą im towarzyszyć nie tylko opady deszczu, ale i gradu. Taka pogoda utrzyma się do 28 czerwca włącznie, a burze będą się jeszcze pojawiać w czwartek, ale już tylko:

na południu,

w centrum

i na wschodzie.

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, w przerwach między deszczową pogodą pojawi się też słońce, ale na znaczną poprawę możemy liczyć na przełomie czerwca i lipca, gdy do Polski powrócą upały. Zgodnie z prognozą długoterminową temperatury powyżej 30 stopni wystąpią tylko przez kilka dni, natomiast co najmniej do 10 lipca nadal będzie bardzo ciepło - powyżej 25 kresek na termometrach.

W poniedziałek wieczorem dotrze do nas aktywna zatoka niżowa z intensywnym deszczem i silnymi burzami. Front deszczowo-burzowy opuści Polskę po południu we wtorek. Za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Upały powrócą w weekend.https://t.co/5JyTcIW5jl pic.twitter.com/pKhGAJBYxf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 26, 2023

