Pogoda na dziś: Wichury do 90 km/h to zaledwie początek. Eksperci biją na alarm. Tak źle dawno nie było

Nie ma co się czarować, w końcówce maja pogoda serwuje nam bardzo nieprzyjemne warunki atmosferyczne. Słońce walczy z deszczem i burzami. Nie inaczej będzie w przedostatni dzień piątego miesiąca 2024 roku. Analiza synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie zostawia złudzeń - zmierzymy się z gwałtownymi zjawiskami. Trzeba będzie śledzić ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność.

Pogoda na dziś. Burze z gradem już w nocy

Przed nami niespokojna noc. Jeżeli będziecie musieli wyjść z domu, to nasi dziennikarze polecają uzbrojenie się w parasole. Kierowcy muszą uważać, ponieważ warunki będą utrudniać jazdę. - Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem, stopniowo zanikające. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Miejscami na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów - podaje IMGW w prognozie na noc z wtorku na środę. W czasie burz wiatr osiągnie 90 km/h. Najgorzej będzie na południu, w centrum kraju i na Pomorzu.

Na mapie ostrzeżeń IMGW i w prognozie alertów widzimy, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach cała Polska odczuje negatywne zjawiska meteorologiczne. Zaleca się regularne sprawdzanie komunikatów, w tym lokalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Sprawdźmy teraz, co nas czeka w ciągu dnia. Niestety, nic nie wskazuje na to, abyśmy doczekali diametralnych zmian.

Pogoda na środę, 29 maja 2024. Burze i deszcze nie odpuszczają

W dzień chmury często zakryją niebo - prognozowane zachmurzenie eksperci oceniają jako umiarkowane lub duże. Burze z gradem bynajmniej nie postanowiły zrobić sobie długiego weekendu, a wręcz przeciwnie, zaatakują z dużą mocą.

- Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Bez burz na zachodzie kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy do 80 km/h - podaje IMGW w prognozie na 29 maja.

Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 15 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, do nawet 28 na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. W największych polskich miastach termometry pokażą powyżej 20 stopni, wyjątkiem może być jedynie Gdańsk. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Zerknijcie jeszcze na ciekawy wpis, który pojawił się na profilu IMGW.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️⛈Burze 1 i 2° 🟡🟠⛈️Prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.➡️https://t.co/6QbbT2QvGd pic.twitter.com/4kIcL3vMus— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 28, 2024