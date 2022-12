Temperatura spadła do -27 stopni! To złe miłego początki. Wkrótce totalna zmiana w pogodzie

W poniedziałek (19 grudnia 2022 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że południowo-wschodnia połowa Europy będzie pod wpływem rozległego, ale słabego wyżu z centrum nad Rumunią, pozostały obszar kontynentu znajdować się będzie w zasięgu niżu znad północnego Atlantyku oraz frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem niżu znad Atlantyku, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju. Z południowego zachodu za frontem będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie, wypierając powietrze pochodzenia arktycznego. Odnotujemy spadek ciśnienia, które w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Jaka będzie pogoda we wtorek, 20 grudnia?

Synoptycy prognozują, że we wtorek zachmurzenie będzie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Na północy i wschodzie życie będą nam utrudniały opady deszczu, na wschodzie w pierwszej połowie dnia marznące i powodujące gołoledź. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południowym wschodzie początkowo w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy do 80 km/h - podaje IMGW. Do kierowców nieustannie apelujemy o ostrożność. Zwracajcie uwagę na lokalne komunikaty meteo!

Prognoza pogody. Temperatura 20.12.2022

We wtorek przyjdzie upragniony przełom, związany z wyższymi temperaturami. W połowie grudnia rzadko mogliśmy liczyć na dodatnie wartości, zwłaszcza w nocy. Najbliższe godziny przyniosą pozytywne zmiany. - Temperatura maksymalna od 0-2 stopni Celsjusza we wschodniej połowie kraju, do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich od 0 do 7 st. C - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej będzie w Szczecinie i Zielonej Górze (5-6 stopni na plusie). Optymistycznie wyglądają również prognozy dla Poznania, Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy (4-5 stopni).

Prognoza IMGW. Noc z wtorku na środę 20/21 grudnia 2022 r.

W nocy z wtorku na środę (20/21 grudnia 2022 r.) na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże, tylko na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i zachodzie opady deszczu. Miejscami silne zamglenia, a na południu mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -6 stopni Celsjusza na południu, około 0°C w centrum do 2°C, 4°C na zachodzie i 5°C nad morzem; w rejonach podgórskich od -8°C w obniżeniach terenu do 4°C na wzniesieniach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h.

Miejscami występują słabe opady marznące deszczu powodujące gołoledź i przemieszczające się z zachodu na wschód regionu. Opady marznące mogą występować do godzin wieczornych lub wczesnych godzin nocnych.#IMGW #meteoimgw #pogoda pic.twitter.com/HYRW3s0PqK— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 19, 2022

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato