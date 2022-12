i Autor: Shutterstock Pogoda

Srogi mróz!

Temperatura spadła do -27 stopni! To złe miłego początki. Wkrótce totalna zmiana w pogodzie

Pogodowe szaleństwo u progu nowego tygodnia w Polsce. Zapowiadana przez meteorologów odwilż niebawem dotrze do naszego kraju, ale zanim to nastąpi, mieszkańcy wschodnich rejonów naszego kraju muszą się zmierzyć z siarczystymi mrozami. W nocy z niedzieli na poniedziałek (18/19 grudnia 2022 r.), na Lubelszczyźnie temperatura spadła do -26 stopni, a na Podhalu było jeszcze zimniej.