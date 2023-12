Wichury do 160 km/h i śnieżyce to nie wszystko. Pogoda jak z horroru. Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Marznące opady i siarczyste mrozy to nie wszystko. Pogoda szykuje niemiłe niespodzianki [Prognoza IMGW na 5.12.2023]

Mniej śniegu, ale pojawi się to! Pogoda z niechcianymi prezentami na mikołajki [Prognoza IMGW na 6.12.2023]

Pierwsze dni grudnia są zgodne z przewidywaniami eksperta IMGW, z którym rozmawiał nasz dziennikarz. Jest zimno, a opadów śniegu mamy całkiem sporo. Mikołajki również przyniosą zimowe akcenty, choć nie będzie ich tak dużo, jak na początku tygodnia. - Największe szanse na mocniejsze opady mają mieszkańcy pasa centralnego kraju od Pomorza po Małopolskę - informuje Michał Kołodziejczyk, pasjonat z serwisu fanipogody.pl i dodaje, że w sobotę mogą wrócić konkretne śnieżyce. Jeszcze ciekawiej (i dużo groźniej) wygląda prognoza dla Europy. W wielu regionach problemem będą wichury.

Pogoda w Europie. Wiatr do 160 km/h i mnóstwo opadów

We wpisie współautora serwisu fanipogody.pl czytamy, że w tym tygodniu, lokalnie, na otwartym oceanie siła wiatru przekraczać będzie 140 km/h. Na północy Atlantyku wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 160 km/h. Pod koniec tygodnia dynamiczna pogoda zaatakuje na Starym Kontynencie. Na szczęście najgroźniejsze wichury znajdą się daleko od granic Polski, ale jeśli planujecie późne wczasy w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, to należy zachować szczególną ostrożność, a nawet rozważyć rezygnację.

- Na lądzie siła wiatru znacznie przekraczać będzie 100 km/h, a lokalnie na zachodnim wybrzeży Wysp siła wiatru sięgać może 120 km/h. Ruch morski może być w najbliższych dniach w opisywanym regionie całkowicie sparaliżowany. Na uwagę zasługuje również obszar Morza Śródziemnego. Na południe od Francji i Hiszpanii w najbliższych dniach również rozwinie się dość aktywny niż przynosząc na morzu wiatr przekraczający 100 km/h. Szczególnie zagrożone są hiszpańskie wyspy jak Ibiza, czy Majorka - wskazuje Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl.

W prognozach widać również mnóstwo opadów deszczu i śniegu, m.in. we Włoszech i Austrii. Łącznie, w Europie spadnie ponad 250 mm opadu na metr kwadratowy. To musi robić wrażenie, choć w Polsce na razie taki problem nie wystąpi. Mało tego - po 10 grudnia spodziewamy się konkretnego ocieplenia, ale te doniesienia synoptyków będziemy jeszcze aktualizować.

.....................................................................................

Ekstremalna pogoda i niewiarygodne liczby. Rozwiąż quiz i przypomnij sobie te wydarzenia!