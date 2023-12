Mniej śniegu, ale pojawi się to! Pogoda z niechcianymi prezentami na mikołajki [Prognoza IMGW na 6.12.2023]

Pogoda na jutro IMGW 6.12.2023. Takie będą mikołajki

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali prognozy na środę (6 grudnia 2023). Wynika z nich, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, słońce nie będzie rządzić na niebie. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, na zachodzie i w województwie śląskim także deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego powodującego gołoledź. Zwłaszcza w początkowej fazie dnia trzeba będzie uważać na drogach. Apele o ostrożność kierujemy zarówno do kierowców, jak i do pieszych.

- Na zachodzie początkowo wystąpią marznące mgły ograniczające widzialność do 400 m. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 6.12.2023.

W środku tygodnia nie uwolnimy się od mrozów. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -4 stopni Celsjusza do -1°C, na zachodzie kraju od 0°C do 2°C. Najzimniej będzie w okolicach Krakowa i Suwałk oraz rzecz jasna w górach. Na delikatny plus mogą liczyć mieszkańcy województwa lubuskiego. Przydadzą się ciepłe płaszcze, czapki, szaliki i rękawiczki. Na konkretniejsze ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej dekady grudnia.

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 6/7 grudnia 2023

Tutaj mamy dobre wieści - nie będzie tak siarczystych mrozów, jak jeszcze na początku tygodnia. IMGW prognozuje na noc ze środy na czwartek zachmurzenie duże, czyli podobnie jak w ciągu dnia. Pojawią się okresowe opady śniegu, na zachodzie również deszczu ze śniegiem. W Beskidach możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura minimalna na poziomie od -5°C do -1°C, na zachodzie około 0°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Zwracajcie uwagi na ostrzeżenia IMGW i komunikaty meteo.

