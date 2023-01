W niedzielę (29 stycznia 2023) IMGW poinformował, że od Europy Zachodniej i Południowo-Zachodniej, przez Centralną, po częściowo Wschodnią pogodę kształtował klin wyżu znad Atlantyku, Nad północną częścią kontynentu natomiast dominowały niże z frontami atmosferycznymi. Polska znalazła się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku, jedynie przejściowo zaznaczał się wpływ płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, która przemieszczała się się z północy na południe kraju. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie. A jak będzie w poniedziałek? Niestety, pogoda bynajmniej nie zamierza nas oszczędzać. Trzeba będzie bardzo uważać, m.in. na drogach.

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 30 stycznia?

Do poniedziałku, do godziny 7:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW (żółty alert) przed opadami marznącymi. Uważać muszą przede wszystkim mieszkańcy i goście województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i kujawsko-pomorskiego. Możliwe są aktualizacje! A co jeszcze czeka nas w poniedziałek?

- Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju okresami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Okresami opady o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do około 500 m - przekazują synoptycy IMGW. Na tym jednak nie koniec pogodowych "niespodzianek".

- Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne - alarmują eksperci.

Pogoda na jutro. Temperatura 30.01.2023

Gdzieniegdzie delikatne ocieplenie, ale będą też regiony z całodobowym mrozem - tak w skrócie podsumowujemy wartości, które w poniedziałek odczytamy z termometrów. - Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C nad morzem; na Podhalu około -2 st. C - podaje IMGW w prognozie na 30 stycznia. Najcieplejszymi miastami będą Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz i Gdańsk (5-6 stopni na plusie). Najcieplejsze płaszcze powinni włożyć mieszkańcy Rzeszowa i Zakopanego.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek 30/31 stycznia 2023

IMGW prognozuje, że w nocy z poniedziałku na wtorek (30/31 stycznia 2023 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem także deszczu. Lokalnie drogi i chodniki będą śliskie. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -3°C w dolinach górskich do 0°C w centrum i 3°C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 80 km/h, nad morzem i w głębi kraju do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

